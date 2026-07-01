Arturo Squella responde a las críticas tras la fallida acusación constitucional contra Grau: “Quienes están generando una especie de toreo a Republicanos se van a encontrar con una respuesta”

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó en CNN Prime el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la relación con el oficialismo, especialmente con Renovación Nacional.

Desde su perspectiva, el libelo acusatorio impulsado por su colectividad, el Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente no fue un error, puesto que no se pueden tomar decisiones en función de lo que “se considera políticamente correcto”.

“El error estaría graficado desde el momento en que nuestros parlamentarios, nuestros diputados, empiecen a ver cuándo sí y cuándo no utilizar las atribuciones, y eso es, en definitiva, lo que la ciudadanía, los chilenos, votaron cuando nos eligieron. Y que tengamos la bancada más grande, con 31 diputados, habla precisamente de que nosotros les dijimos a los chilenos que no íbamos a mirar el techo cuando creemos que hay que hacer valer la responsabilidad”, afirmó.

#CNNPrime | Arturo Squella, senador y presidente del Partido Republicano: “No existe una coalición propiamente tal. No es el interés de ninguno de los partidos que forman parte del gobierno”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/J7eeIl6dbb — CNN Chile (@CNNChile) July 2, 2026

Respecto de si fue una equivocación no coordinar previamente la presentación del libelo con los partidos de Chile Vamos, como Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli, comentó que “cuando los diputados me comentaron que iban a presentar una acusación, me dijeron que habían alcanzado a hablar con algunos de los jefes de bancada. No hubo, digamos, una coordinación en el sentido de esperar que ellos estuvieran disponibles para avanzar o no (…) Si es que en todo vamos a tener que adecuar la manera de actuar en función de personas que tienen un estilo de hacer política distinto al que nosotros tenemos, creo que sería un error”.

#CNNPrime | Arturo Squella, senador y presidente del Partido Republicano: “El trabajo ha sido realmente muy bueno con la UDI”@tv_monica

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Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre los cuestionamientos planteados por militantes de RN, como los senadores Paulina Núñez y Manuel José Ossandón —quien afirmó que estas acciones le hacían daño al Presidente José Antonio Kast—, respondió: “Yo lo que veo acá, a propósito de la consecuencia o el efecto que generó la presentación de la acusación constitucional por parte de los diputados, es que hay como una especie de profecía autocumplida“, y añadió: “En el fondo, más allá de hacer el comentario, cuando permanentemente uno está señalándolo, al final el daño lo está generando precisamente por estar permanentemente reprochándolo“.

#CNNPrime | Arturo Squella, senador y presidente del Partido Republicano, por dichos de Matthei en que aseguraba que Republicanos y gobierno podían terminar “de rodillas” frente al PDG: “No trataría así a un grupo de personas que pasó a ser la segunda fuerza, desde el punto de… pic.twitter.com/1PlegM6ekw — CNN Chile (@CNNChile) July 2, 2026

Al preguntarle si considera que lo que daña la unidad del sector son los reproches de figuras como Núñez y Ossandón, manifestó: “He sido muy duro en ese sentido y bien directo, de reprocharles a las personas que son del Partido Republicano para que traten con mucho respeto al resto de las personas y que no dejen de demostrar, en el fondo, que tenemos ideas distintas, pero con respeto. Con la misma fuerza con que se lo digo a los propios, y me refuerzo a mí mismo, porque uno nunca está libre, digamos, de caer en lo mismo, también les digo a quienes permanentemente están reprochando y generando, digamos, una especie de toreo a los parlamentarios republicanos, porque en el fondo se van a encontrar con una respuesta. Y la respuesta es bien clara: si es que se va a seguir tratando de hacer un punto político con este tema, les van a contestar y van a tener que aceptar, en el fondo, que hay otras personas que piensan distinto. Yo puedo respetar, y respeto profundamente, a todos los que votaron distinto esta acusación constitucional”.

#CNNPrime | Arturo Squella, senador y presidente del Partido Republicano: “¿Quién dijo que los Libertarios son oposición? (…) No los siento como un partido de oposición.”@tv_monica pic.twitter.com/vCHUOjYJQ2 — CNN Chile (@CNNChile) July 2, 2026