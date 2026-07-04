Pusieron al país en la ‘boca del mundo’: Gobierno de Cabo Verde elogia al equipo tras perder con Argentina

(EFE) — La histórica campaña de Cabo Verde en el Mundial 2026 recibió este sábado el reconocimiento de las máximas autoridades del país, luego de que la selección nacional quedara eliminada en los dieciseisavos de final tras perder por 3-2 frente a Argentina en un encuentro que se definió en la prórroga.

El presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, destacó el desempeño del equipo mediante una publicación en Facebook, donde expresó: “¡Orgullo por la grandeza del alma, el talento y la valentía de nuestros Tiburones Azules!”. Asimismo, sostuvo que el combinado nacional “mostró el camino hacia el futuro” y que logró poner el nombre del país en la “boca del mundo”.

En la misma línea, el primer ministro Francisco Carvalho también utilizó esa red social para felicitar al plantel, calificando a los futbolistas como “GIGANTES” y señalando que representan un “ejemplo de determinación” a nivel global.

Durante el compromiso frente a Argentina, Cabo Verde mantuvo la disputa hasta el tiempo suplementario. El arquero Vozinha fue una de las principales figuras del conjunto africano, mientras que Sidny Lopes Cabral convirtió uno de los goles más destacados del campeonato con un potente remate a la escuadra.

Tras el encuentro, el propio Vozinha compartió una imagen en su cuenta de X en la que aparece envuelto en la bandera caboverdiana junto a los mensajes “Gracias” y “Vamos juntos”.

La participación de Cabo Verde marcó un hito para el país al disputar por primera vez una Copa del Mundo. El equipo alcanzó los dieciseisavos de final luego de finalizar invicto la fase de grupos, con empates frente a España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudí (0-0).