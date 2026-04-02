PUMA Deviate Nitro 4: La nueva apuesta de la marca para correr más rápido

En una prueba de producto, la marca testeó su nuevo modelo de running a través del “Too Fast Challenge”. Una dinámica diseñada para evidenciar el principal atributo técnico: la velocidad.

Una carrera de 40 metros fue el escenario elegido por PUMA para presentar en Chile sus nuevas Deviate Nitro 4, un modelo que busca redefinir la forma en que los corredores entienden la velocidad. A través de esta dinámica, los asistentes pudieron experimentar en primera persona la respuesta, aceleración y sensación de impulso de las zapatillas en condiciones reales.

“Con las Deviate Nitro 4 buscamos que más corredores puedan experimentar lo que significa correr con eficiencia y velocidad. Este modelo combina tecnología y diseño para optimizar cada zancada y ayudar a sostener ritmos exigentes, tanto en entrenamientos como en competencia”, comentaron desde PUMA.

La prueba de producto, denominada “Too Fast Challenge”, no solo permitió medir tiempos, sino también vivir la dinámica de la experiencia: una pista de 40 metros donde los participantes competían en rondas, poniendo a prueba su velocidad en condiciones reales. La instancia invitó a los asistentes a enfrentarse directamente al desafío, comparando resultados y experimentando el rendimiento del modelo en acción. La experiencia se complementó con un espacio de personalización de poleras a cargo de Epson y Mundo Transfer, donde los asistentes pudieron intervenir sus prendas en vivo, sumando un componente creativo a la jornada.

En ese contexto, las Deviate Nitro 4 se posicionan dentro de una nueva generación de zapatillas que buscan equilibrar amortiguación, reactividad y ligereza. Uno de sus principales atributos es la incorporación de NitroFoam™, una espuma de mediasuela inyectada con nitrógeno que mejora el retorno de energía y entrega una pisada más liviana y dinámica.

A lo anterior se suma la placa de carbono PWRPLATE, que al momento de correr, entrega un empuje extra en cada pisada, ayudando a generar rebote y avanzar con mayor velocidad.

El modelo, además, presenta una reducción de aproximadamente 15 gramos en su peso total, lo que aporta mayor agilidad y eficiencia en cada paso.

Más allá de la teoría, lo que quedó en evidencia durante la jornada fue que la velocidad no es solo una cuestión de esfuerzo, sino de cómo se gestiona cada movimiento. En un escenario donde el running sigue evolucionando, las Deviate Nitro 4 se instalan como una alternativa que combina innovación y rendimiento para una nueva generación de corredores.