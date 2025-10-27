Final de infarto en la Primera B: Deportes Copiapó y Universidad de Concepción definirán el ascenso con duelo en la última fecha

El campeonato de ascenso llega a su punto máximo de tensión: Copiapó y la Universidad de Concepción llegan igualados en puntos y se enfrentarán en un duelo que decidirá quién sube a Primera División.

El suspenso en la Primera B está al máximo. A una fecha del cierre del campeonato, Deportes Copiapó y Universidad de Concepción protagonizan una definición de alto voltaje por el título y el ascenso directo a la Primera División del fútbol chileno.

El “León” de Atacama tenía todo para consagrarse este fin de semana, pero solo igualó 0-0 ante San Luis en Quillota, desaprovechando la posibilidad de asegurar la corona. El empate le permitió a la Universidad de Concepción seguir viva en la lucha, luego de su victoria 3-2 sobre Deportes Temuco en el sur.

Con estos resultados, ambos equipos quedaron igualados con 52 puntos, lo que transformó la última fecha en una verdadera final anticipada. El calendario quiso que el destino los cruce justo en la jornada final del torneo, en un duelo directo que definirá quién sube al fútbol grande.

¿Cuándo y a qué hora juegan?

El partido entre Deportes Copiapó y Universidad de Concepción se jugará el sábado 1 de noviembre, a las 16:00 horas, en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó. El ganador será campeón y ascenderá directamente a Primera División.

El perdedor, en cambio, deberá conformarse con disputar la liguilla por el segundo cupo a la máxima categoría, que enfrentará a los equipos ubicados entre el segundo y el sexto puesto.

En caso de igualdad en el marcador, la tensión seguirá. El reglamento establece que si ambos terminan con los mismos puntos, se deberá disputar un partido de definición en cancha neutral para determinar al campeón de la Primera B 2025.

La Primera B no había tenido una definición tan ajustada en los últimos años. Copiapó, que descendió la temporada pasada, busca regresar de inmediato a Primera, mientras que la Universidad de Concepción intenta volver a la élite luego de cuatro años en el ascenso.

