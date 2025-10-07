Figura argentina Sub 20 se burla de Chile por ausencia en el Mundial: “Disfrutan porque quedaron afuera del otro”

Gianluca Prestianni, delantero del Benfica y seleccionado albiceleste, reaccionó a los abucheos en el Mundial Sub 20 que se juega en Chile y lanzó una frase que encendió la polémica entre hinchas locales.

“El ambiente sabíamos que iba a ser así con Chile”, declaró el jugador surgido en Vélez Sarsfield. Pero luego agregó, en tono irónico: “Están disfrutando poder ganar el Mundial Sub 20, ya que quedaron afuera del otro”.

El actual atacante del Benfica podría enfrentarse a la Roja Sub 20 en caso de que ambos elencos avancen a cuartos de final. Para que ese duelo se concrete, Chile debe superar a México y Argentina hacer lo propio ante Nigeria en octavos de final.

Los dirigidos por Diego Placente se medirán con los africanos este miércoles 8 de octubre a las 16:30 horas en el Estadio Nacional, recinto donde ya han recibido pifias del público en partidos anteriores.

