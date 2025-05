Presentan denuncia contra Azul Azul por Ley Antidiscriminación: espectador acusa que le impidieron acceso a zona para personas con discapacidad

El secretario general del PPD, José Toro Kemp, anunció la presentación del recurso por parte de Sebastián Carreño, quien afirma que se le prohibió el ingreso a la zona especial pese a contar con su credencial vigente.

Una denuncia en contra de Azul Azul anunció este lunes José Toro Kemp, secretario general del PPD, luego de que el pasado 13 de mayo se le prohibiera el acceso a la zona para personas con discapacidad a un espectador, Sebastián Carreño, pese a contar con su credencial vigente.

“Lo ocurrido el Estadio Nacional es gravísimo. No puede ser que a una persona se le diga que no puede acceder a la zona para personas con discapacidad argumentando que no está en silla de ruedas, pese a contar con su credencial vigente y una visible dificultad de movilidad”, explicita Toro.

Añadió que la denuncia es contra Azul Azul por “Ley Antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio. Quienes nos dedicamos a la política no sólo debemos denunciar públicamente estos hechos, sino también marcar un precedente para que no vuelva a ocurrir”.

Sebastián Carreño, en tanto, explicitó que “espero que se habilite un acceso preferente, libre, informado y sin discriminación para personas con discapacidad en los encuentros que organice la Universidad de Chile en el país. Asimismo, solicito que se apliquen las sanciones máximas contempladas en la Ley Antidiscriminación, con el fin de evitar que situaciones como esta se vuelvan a repetir en perjuicio de cualquier ciudadano con credencial de discapacidad”.