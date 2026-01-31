La postal del miedo en el Nacional: Imágenes muestran a familias abandonando el estadio tras desmanes en U de Chile vs Audax

Registros difundidos en redes mostraron a decenas de asistentes abandonando el estadio antes del segundo tiempo, en medio de un ambiente de alta tensión. En los videos se observó la salida de grupos familiares pese a que el partido seguía en cancha.

Las imágenes que circularon desde el Estadio Nacional mostraron a decenas de hinchas, incluidas familias con niños, que optaron por abandonar el recinto en el entretiempo del partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano este viernes por la tarde/noche. En los registros se apreció a personas saliendo hacia los accesos antes del inicio del segundo tiempo, pese a que el encuentro continuaba en la cancha.

La escena central: salida masiva en pleno descanso

Los videos difundidos en redes captaron a grupos completos dejando las tribunas y pasillos del estadio durante el descanso, con un flujo constante de personas que se movió hacia las salidas. Entre quienes se retiraron, se observó presencia de familias con niños.

En algunos registros, la salida ocurrió con apuro, en un contexto descrito en el material como de alta tensión en el recinto.

En las publicaciones compartidas en X se observó el momento en que el público comenzó a abandonar el estadio antes de la reanudación. Los registros se concentraron en la salida de hinchas desde sectores de galerías y accesos, con imágenes de personas alejándose del recinto.

Tras los hechos de violencia, la gente se retira del Estadio Nacional molesta antes de comenzar el segundo tiempo, algunas personas salen apaleadas del recinto deportivo. #VamosLaU #LocuraTotal 🤘🏻 pic.twitter.com/mpxgVw5CUW — La Voz Azul (@LaVozAzulLT) January 31, 2026

Hinchas de la U, familias completas, se retiran del Estadio Nacional al entretiempo. Desmanes, Lacrimógenas, caos y siempre pagan los mismos: la familia azul. pic.twitter.com/D2PcLP3JJR — Sergio Ramírez (@_checho_ramirez) January 30, 2026

Así quedó la pista atlética post incidentes en el Universidad de Chile 0-0 Audax Italiano.@rumbo_deportivo @enelcamarin @TNTSportsCL pic.twitter.com/0zvTh5k83H — Benjamín Saravia (@benja_saravia_) January 31, 2026

Butacas volando, fuego y extintores a la hinchada es lo que se ve a esta hora en la galería sur del Estadio Nacional.@LaVozAzulLT pic.twitter.com/QGZpPSKM1b — Emilio M. (@emiliomayorgac) January 31, 2026

⚽️ | Universidad de Chile se querellará en contra de los –al menos— 4 detenidos por los incidentes en el partido contra Audax Italiano, y de quienes sean identificados por su sistema biométricos. pic.twitter.com/CoTznUoE5s — Diana Allendes (@allendesdb) January 31, 2026

En uno de los registros se escuchó a un hincha que cuestionó la situación mientras se retiraba: “Los delincuentes, por unos pocos, imagina cuánta gente se va, uno viene con familia, viene con hijos a disfrutar de la U, esta es la U compadre, no delincuencia”. La fuente original del registro no se informó.