En Perú piden el regreso de Gareca mientras Chile se hunde en las Eliminatorias

El entrenador argentino atraviesa una dura crisis con la Selección Chilena, pero en Lima lo recuerdan con nostalgia por sus logros pasados y hasta autoridades locales lo llaman a “rescatar” a la Bicolor.

Ricardo Gareca no logra levantar a la Selección Chilena en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Con apenas 10 puntos en 14 partidos, la Roja ocupa el último lugar de la tabla sudamericana, superada solo en diferencia de gol por Perú, que comparte puntaje. Sin embargo, mientras crece la crítica en Chile, al otro lado de la cordillera claman por su regreso.

En Lima no olvidan el legado del “Tigre”. Bajo su dirección, Perú volvió a un Mundial tras 36 años al clasificar a Rusia 2018, y estuvo a un paso de repetir en Qatar 2022, cayendo en el repechaje.

Uno de los que alzó la voz públicamente fue el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje directo al técnico. “¡En Perú sí te queremos y sabemos agradecer tu trabajo y calidad humana! ¡Ven de inmediato para rescatar a nuestra selección!”, escribió en su cuenta de Facebook.

En Chile, en tanto, la continuidad del argentino no está en duda por ahora. El presidente de la ANFP, Pablo Milad, aseguró que Gareca seguirá al mando de la Roja. “Se está planificando lo que viene. Él en ningún caso ha renunciado. Vamos a agotar todas las posibilidades de sacar adelante estos partidos”, señaló.

Milad también insistió en que el desempeño del equipo no ha sido tan negativo como sugieren los resultados. “La Selección no jugó mal ante Ecuador. Tuvo un primer tiempo muy bueno, que no veíamos hace mucho tiempo”, sostuvo, agregando que los contratos deben respetarse y que se mantiene la convicción de seguir luchando por el repechaje.