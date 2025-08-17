“Pensé que se me acababa todo”: La emotiva historia del jugador de Melipilla que fue diagnosticado con cáncer a los 14 años

Diego Cofré debutó en el fútbol profesional en el partido entre Melipilla y General Velásquez.

Este fin de semana se disputó la fecha 17 de la Liga Segunda División, la tercera categoría del fútbol profesional chileno.

Cerrando la jornada se enfrentaron Deportes Melipilla y General Velásquez, en el Estadio Soinca Bata de Melipilla.

Los potros se hicieron fuerte de local y superaron 2-1 al equipo de San Vicente de Tagua Tagua, gracias a los goles de Benjamín Fuentes y Benja Inostroza. El descuento visitante fue obra de José Tomás Herrera.

“Pensé que se me acababa todo”

El triunfo melipillano fue doblemente especial para Diego Cofré. El jugador de los potros debutó en el fútbol profesional con los 17 años y entrevistado por LaLiga2D relató los difíciles momentos que tuvo que pasar tras ser diagnosticado con cáncer a los 14 años, justo en el momento que Universidad Católica puso los ojos en él.

“Cuando cumplí 14 años me vino a buscar la Católica, me fue bien ,cuando me iba a inscribir allá, una semana antes me diagnosticaron cáncer a los ganglios”, contó

Y agregó: “Gracias a dios y mi mamá lo pude superar, pude salir adelante y pude seguir mis sueños, ser profesional“.

El jugador además recordó el difícil momento que fue el enterarse que tenía la enfermedad.

“Pensé que se me acababa todo. La palabra es bien fuerte. Iguala eso al fallecimiento“, señaló

Finalmente, Cofré relató lo importante que fue el fútbol y el cumplir sus sueños para salir adelante.

“Cuando me hacía las quimioterapia seguía entrenando. Es lo que me mantiene vivo a mí, es por lo que lucho día a día”, concluyó