Pellegrini marca condiciones a la ANFP: Solo evaluará dirigir a la Roja tras la llegada de una nueva directiva

Manuel Pellegrini confirmó que desea cerrar su carrera al mando de la Selección Chilena, pero dejó claro que no negociará mientras esté la actual dirigencia encabezada por Pablo Milad. El técnico quiere esperar las elecciones de la ANFP de 2026, antes de iniciar cualquier conversación.

Manuel Pellegrini abrió la puerta a dirigir a la Selección Chilena, aunque con una condición clave: no iniciará conversaciones mientras siga en funciones la actual directiva de la ANFP encabezada por Pablo Milad. El entrenador explicó que su renovación con el Betis por un año más no implica un cierre definitivo a la Roja, sino que está supeditada a los plazos institucionales del fútbol chileno.

“Ojalá pueda terminar mi carrera dirigiendo a la Selección Chilena. Tengo contrato por un año más”, afirmó el técnico al ser consultado por el periodista Eugenio Salinas. Según dijo, firmar ahora con la ANFP sería inviable, porque la actual mesa concluye en noviembre de 2026 y su presidente, Pablo Milad, ya confirmó que no seguirá.

“A mí en ningún caso me gustaría estar obligado con una directiva nueva de tener un contrato. Una vez que haya una directiva nueva, ya veremos el camino a seguir”, planteó el entrenador, deslizando que cualquier negociación deberá esperar el recambio de mando en Quilín.

El escenario coincide con el calendario deportivo. El vínculo de Pellegrini con el Betis finaliza en junio de 2027, año en que Chile solo disputará amistosos, ya que no clasificó al Mundial de 2026 que organizan Canadá, Estados Unidos y México. La preparación rumbo a la cita de 2030 comenzará recién en septiembre de 2027.

En paralelo, la Conmebol analiza un nuevo formato de Eliminatorias mediante una Liga de Naciones que entregue cupos y premios, considerando que Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados por ser anfitriones.

Además, la próxima Copa América está programada para 2028, mientras que Nicolás Córdova cuenta con el respaldo de Milad para continuar su interinato al mando de la Roja hasta que finalice la actual administración.