Patricio Toledo “evoluciona favorablemente”: Podría dejar la UCI tras exámenes

La Clínica Universidad de Los Andes informó que el exarquero muestra mejoras tras el infarto sufrido en un partido de despedida de exfiguras de Universidad Católica.

El exarquero chileno Patricio Toledo continúa en observación tras el infarto que sufrió el domingo durante el amistoso de despedida de exreferentes de Universidad Católica, disputado en el Claro Arena.

Este martes, la Clínica Universidad de Los Andes entregó un nuevo parte médico en el que informó que Toledo “muestra signos de una evolución favorable durante las últimas 24 horas”.

El exguardameta, que fue sometido a una cirugía coronaria de urgencia, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque el recinto de salud señaló que podría ser trasladado fuera de esta área en los próximos días, dependiendo de los exámenes médicos que se le realicen.