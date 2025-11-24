Pasillo de campeón… pero de espaldas: La protesta de Estudiantes de La Plata contra Rosario Central tras su polémico título

El plantel pincharrata acató la orden de la AFA, pero transformó el homenaje en una silenciosa señal de rechazo al controvertido trofeo entregado al club rosarino.

El fútbol argentino atraviesa un nuevo episodio de tensión institucional. Estudiantes de La Plata realizó este domingo el pasillo de honor exigido por la AFA en reconocimiento a Rosario Central, reciente campeón de la Liga Profesional 2025 por encabezar la tabla anual, un título que no figuraba en las bases del torneo. El plantel del Pincharrata acató la orden, aunque convirtió el gesto en una protesta abierta: formó el pasillo de espaldas y en absoluto silencio.

La decisión surgió después de una controversia que escaló en pocas horas. Estudiantes negó haber respaldado el reconocimiento del título durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional. “No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”, afirmó el club en un comunicado.

La AFA respondió mediante Pablo Toviggino, tesorero del organismo y dirigente cercano a Claudio Tapia, quien aseguró que sí hubo votación, que fue unánime y que Estudiantes estuvo representado en el encuentro.

Una protesta en silencio

El sorteo de octavos de final del Clausura emparejó a Central y Estudiantes, lo que llevó a la AFA a emitir una circular obligando al club a rendir homenaje al “nuevo campeón” antes del partido disputado en el Gigante de Arroyito.

El plantel decidió cumplir la instrucción, aunque marcó distancia con una escena sin precedentes. Según informó TyC Sports, la iniciativa surgió de los propios jugadores, no de la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón.

Antes de salir a la cancha, los futbolistas de Estudiantes comunicaron su decisión al plantel rosarino y al técnico Eduardo Domínguez. Rosario Central ingresó liderado por Ángel Di María, mientras los jugadores del León permanecieron en silencio, sin aplausos ni gestos de reconocimiento.