Partidos de infarto: Así se definirá la Fase de Liga de la Champions League

Este miércoles, la competencia tendrá 18 partidos que se jugarán en forma simultánea.

(CNN en Español) – Si con el nuevo formato se buscaba darle emoción a la UEFA Champions League, lo han conseguido. Restan apenas 90 minutos de juego de la primera etapa de competencia y apenas 6 equipos de los 36 participantes tienen confirmado su futuro en el torneo.

Este miércoles llega la última jornada de la llamada Fase de Liga, donde habrá 18 partidos en simultáneo y con un pronóstico extremadamente reservado.

Así, ocho equipos clasificarán directamente a octavos de final, 16 jugarán un playoff de ida y vuelta, y otros 12 conjuntos quedarán eliminados.

En Chile, los encuentros comenzarán a partir de las 17:00 horas.

Hay apenas dos equipos que ya tienen garantizada su participación entre los 16 mejores del torneo. Uno de ellos es el Arsenal de Inglaterra, el único que mantiene un paso perfecto, con siete triunfos en siete presentaciones. Los Gunners llegaron a semifinales en la campaña pasada y parece que este año van a por todo, ya que también son líderes de la Premier League.

El otro club clasificado es el Bayern Munich de Alemania, que ganó seis de los siete partidos que jugó. El restante fue derrota, precisamente ante el Arsenal.

Los bávaros también dominan la Bundesliga, por lo que están redondeando una gran temporada.

El Real Madrid podría tener premio doble si finalmente se hace con el segundo lugar de la tabla. El equipo que termine como escolta definirá de local en todas las instancias de cruces mano a mano, a diferencia de lo que sucedió con el FC Barcelona en la pasada temporada, cuando jugó la revancha de las semifinales en Italia.

Así va la tabla de posiciones de la Champions League