El brasileño Lucas Paquetá es absuelto de acusaciones por supuesta manipulación de apuestas deportivas

(EFE) – La federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés) consideró este jueves “no probadas” las acusaciones al brasileño Lucas Paquetá por supuestamente recibir tarjetas de forma intencionada para manipular apuestas deportivas, y sí consideró que no colaboró con la investigación, por lo que le sancionará.

“Una comisión reguladora independiente ha determinado que los cargos de mala conducta contra Lucas Paquetá del West Ham United por supuestas violaciones de la Regla E5 de la FA no están probados”, anunció la federación en un comunicado.

El futbolista brasileño fue acusado el pasado año de supuesto amaño de partidos al recibir tarjetas amarillas a propósito durante encuentros de la Premier League ante el Leicester City el 12 de noviembre de 2022, el Aston Villa el 12 de marzo de 2023, el Leeds United el 21 de mayo de 2023 y el AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023.

La acusación alegó que Paquetá “buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto u ocurrencia de estos partidos al intentar intencionadamente recibir una tarjeta (…) con el propósito indebido de afectar al mercado de apuestas”.

