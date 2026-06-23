Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Panamá y Croacia se enfrentan este martes por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026.
Ambas selecciones llegan a este compromiso con la necesidad de sumar puntos luego de caer en su debut mundialista.
Panamá viene de perder ante Ghana, mientras que Croacia fue derrotada por Inglaterra en la primera jornada del grupo.
¿Cuándo y a qué hora juegan Panamá vs. Croacia?
El partido entre Panamá y Croacia se disputará este martes 23 de junio, a partir de las 19:00 horas de Chile.
El encuentro se jugará en el Toronto Stadium, denominación mundialista del BMO Field, ubicado en Toronto, Canadá.
¿Dónde ver el partido en Chile?
En Chile, el duelo podrá verse por Chilevisión en televisión abierta.
Además, estará disponible por DSports en televisión de pago y vía streaming a través de DGO y Paramount+.
Las coordenadas del partido
- Partido: Panamá vs. Croacia.
- Fecha: martes 23 de junio.
- Hora: 19:00 horas de Chile.
- Grupo: L.
- Estadio: Toronto Stadium / BMO Field.
- TV abierta en Chile: Chilevisión.
- TV de pago: DSports.
- Streaming: DGO y Paramount+.
Después de este encuentro, la jornada mundialista continuará con el partido entre Colombia y República Democrática del Congo, válido por el Grupo K.
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