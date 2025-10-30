Palmeiras vs Liga de Quito: Hora y dónde ver la definición de la semifinal de Copa Libertadores

El conjunto brasileño intentará revertir el 3-0 sufrido en la ida frente a los ecuatorianos para alcanzar la final del torneo continental.

Este jueves se definirá al segundo finalista de la Copa Libertadores 2025, cuando Palmeiras reciba en São Paulo a Liga de Quito, equipo que llega con una importante ventaja tras imponerse 3-0 en el duelo de ida disputado en Ecuador.

El conjunto brasileño, dirigido por Abel Ferreira, buscará repetir las grandes remontadas que han marcado su historia reciente en el certamen, mientras que los ecuatorianos aspiran a regresar a una final continental después de 16 años.

En la ida, Liga de Quito sorprendió con una actuación sólida y contundente, con goles que dejaron sin reacción al cuadro paulista. El Verdao deberá anotar al menos tres tantos para forzar los penales o cuatro si quiere avanzar directamente a la final.

El ganador enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Fluminense y Atlético Mineiro, en la gran final única que se disputará el sábado 8 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

¿A qué hora juegan Palmeiras y Liga de Quito?

El partido está programado para este jueves 30 de octubre a las 21:30 horas (hora de Chile), en el Estadio Allianz Parque de São Paulo.

El encuentro será transmitido por ESPN Premium para televisión por cable, y estará disponible vía streaming en Disney+, en los planes Estándar y Premium.