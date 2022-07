La jornada de este martes Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) aseguró que “hoy las casas de apuestas son un aporte significativo de los clubes”, aunque “no fundamental”.

“Es un porcentaje que aporta al financiamiento de los clubes. Recordando que esta actividad es deficitaria, de acuerdo con los balances auditados a cada una de las instituciones”, añadió.

En esa línea, el ex presidente de Curicó Unido explicó que “restar, de un día para otro, todos estos aportes disminuyen también el apoyo al fútbol formativo, el femenino que, para el próximo año, tiene la obligación de contratar al menos el 50% de los planteles”.

Esto, a raíz del reportaje publicado por Ciper que abordó el vínculo entre una empresa propiedad del representante argentino Fernando Felicevich y los patrocinios a varios clubes del fútbol nacional por parte de los sitios de apuestas.

“Nosotros sabíamos que -Fernando Felicevich- era representante de algunas casas de apuestas”, señaló el timonel de la ANFP y agregó que se trata de “una negociación privada de los clubes, en eso no participamos”.

Respecto al proyecto de ley que está en el Congreso, afirmó que “la postura de la ANFP es que estamos en posición de que se debe regularizar sí o sí. Se debe regularizar y normar”.

“Es ilegal cuando va contra la ley”

En este contexto, el mandamás del fútbol nacional subrayó en que ni el representante argentino ni los clubes han firmado acuerdos fuera del marco legal. “Algo ilegal es cuando algo va contra la ley y hoy no existe una regulación”, sostuvo.

“La FIFA no prohíbe las casas de apuestas, pero sí hay un control. La mayoría de las apuestas son a través de casinos y no de fútbol. Queremos que se regularice, pero no podemos decir que es algo ilegal si no está regularizado”, enfatizó.