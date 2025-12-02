Oracle Red Bull Racing ficha al francés Isack Hadjar como compañero de Verstappen para 2026

El joven piloto de 21 años, que debutó este año con el equipo filial, logró un podio en Zandvoort y sustituye a Yuki Tsunoda en la escudería líder.

(EFE) – Oracle Red Bull Racing ha confirmado que el francés Isack Hadjar será el compañero de Max Verstappen en la escudería principal a partir de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Hadjar, de 21 años, actualmente compite con el equipo filial Visa Cash App Racing Bulls, donde “ha causado una gran impresión” en su año de debut, destacando con un podio en el Gran Premio de los Países Bajos.

El piloto francés formará junto al tetracampeón mundial una “pareja lista para afrontar una nueva era” en la categoría reina.

El ascenso del talento joven

Hadjar reemplazará al japonés Yuki Tsunoda, quien a su vez había sustituido a Liam Lawson al inicio de 2025. Tsunoda permanecerá en la estructura de Red Bull como piloto de pruebas y reserva para la próxima temporada.

Este movimiento consolida la apuesta de la escudería austriaca por su cantera de jóvenes talentos, promoviendo a Hadjar tras una sola temporada en su equipo satélite. El anuncio oficial sella la planificación a medio plazo del equipo que dominó los campeonatos mundiales recientes con Verstappen.