Ranking ATP: Los nuevos lugares de Alejandro Tabilo y Tomás Barrios tras el Argentina Open

Por CNN Chile

16.02.2026 / 10:35

Los chilenos registraron importantes ascensos en el ranking ATP tras su participación en el torneo trasandino.

Una nueva actualización del ranking ATP confirmó el positivo presente del tenis chileno. Alejandro Tabilo y Tomás Barrios registraron importantes ascensos en la clasificación mundial tras sus actuaciones en el Argentina Open.

Tabilo, actual número uno de Chile, avanzó tres posiciones y se ubicó en el puesto 68 del mundo, luego de alcanzar los cuartos de final del torneo disputado en Buenos Aires.

Por su parte, Tomás Barrios protagonizó uno de los mayores avances entre los chilenos, al escalar siete puestos hasta el lugar 107 del ranking ATP. El tenista chillanejo se aproxima nuevamente al top 100.

Otro nacional que registró una mejora fue Matías Soto, quien subió cuatro posiciones para situarse en el puesto 317, reflejando también su progresión en el circuito profesional.

El ranking actualizado mantiene a Cristian Garin como el segundo mejor chileno, en el puesto 89, sin variaciones respecto a la medición anterior. Nicolás Jarry, en tanto, aparece en el lugar 143 del mundo, también sin cambios en su posición.

Más atrás figuran Daniel Núñez (702), Benjamín Torrealba (793), Diego Fernández (953) y Nicolás Villalón (985), todos dentro del listado ATP.

