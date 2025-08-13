Deportes anfp

Nueva mancha centenaria: Daniel Morón es inhabilitado un mes por la ANFP

Por CNN Chile

13.08.2025 / 15:53

La ANFP decidió inhabilitar por un mes al gerente deportivo de los albos, Daniel Morón, lo que le impedirá desempeñar sus funciones durante 30 días. 

El año del Centenario para Colo Colo se ha convertido en una pesadilla: clásicos perdidos, eliminados y sancionados en Copa Libertadores, paupérrimo año en el torneo internacional. Y ahora suma un nuevo problema.

La sanción, según consigna La Tercera, se da tras los incidentes ocurridos en el partido contra O’Higgins de Rancagua donde Morón insultó fuertemente al cuerpo arbitral de Nicolás Gamboa.

Sin motivo alguno, nos comienza a insultar a viva voz de forma airada diciendo textual ‘qué se creen los conchadesumadre, si me tienen que expulsar háganlo, porque se preocupan tanto de la gente de afuera y no de arbitrar’”, fue lo que consignó el colegiado en su informe arbitral y que terminó por crucificar a Morón.

