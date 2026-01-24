Novak Djokovic se disculpa tras casi golpear a un pasapelotas en el Australian Open

El tenista serbio pidió disculpas por un incidente durante su partido, en el que un pelotazo cruzado estuvo a punto de impactar a un asistente en la malla.

El tenista Novak Djokovic pidió disculpas este sábado tras un incidente en su partido del Australian Open, donde casi golpea con un fuerte pelotazo a un pasapelotas durante el duelo ante el neerlandés Botic van de Zandschulp. El serbio lanzó un golpe cruzado que rozó al asistente ubicado junto a la red en el segundo set.

Las declaraciones del campeón

En conferencia de prensa, Djokovic reconoció su error. “Me disculpo por eso, no era necesario. En el calor del momento… fui afortunado de seguir en pista”, declaró el tenista.

No warning for Djokovic? 🤨 A scary moment as Novak Djokovic nearly strikes a ballkid while venting frustration against Botic Van de Zandschulp. A hit there would likely mean an instant default. The chair umpire let it slide without a word pic.twitter.com/ZfUTaqh6CD — Moss (@MossWard) January 24, 2026

A pesar del episodio, el serbio valoró su rendimiento y ganó el partido con parciales de 6-3, 6-3 y 7-6(4). También aseguró sentirse bien física y mentalmente, y que mantiene la convicción de poder vencer a cualquier rival.

Según reportó Bío Bío Chile, Djokovic avanza a la cuarta ronda del torneo, donde enfrentará al checo Jakub Mensik, número 18 del ranking ATP. El árbitro de silla no amonestó al serbio por la acción, que según expertos pudo significar una descalificación inmediata de haber impactado al asistente.