(CNN en Español) – La estrella del tenis, Novak Djokovic, describió este miércoles las condiciones en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (2021) como “realmente brutales”.

Además, acogió con satisfacción la decisión de los organizadores de retrasar los horarios de inicio de los partidos en medio de las condiciones cálidas y húmedas de la capital japonesa: “he jugado tenis profesionalmente durante 20 años, y nunca me he enfrentado a este tipo de condiciones en toda mi vida de forma diaria consecutiva”.

“Experimenté ciertos días similares, un día en Miami o Nueva York, o a veces sucede aquí y allá, pero es uno o dos días, y luego pasa. Aquí está todos los días. Entonces, realmente agota la energía de los jugadores, y simplemente no te sientes a ti mismo”, expresó Djokovic.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció el miércoles que los partidos de tenis en el Ariake Tennis Park comenzarán a las 3 pm (hora local), a partir del jueves, después de que algunos jugadores expresaron su descontento y sintieron los efectos de las condiciones de juego.

“En mi opinión, debió haberse hecho unos días antes. Pero es lo que es. Es mejor que empezar a las 11 de la mañana. No es sólo en mi opinión. He hablado con seis de los ocho que están en cuartos de final en individuales masculinos y todos están a favor de comenzar más tarde porque las condiciones son realmente brutales”, afirmó.

El 20 veces campeón de Grand Slam hizo las declaraciones después de que él y su compatriota Nina Stojanovic aseguraran la victoria en la primera ronda del torneo de dobles mixtos.

