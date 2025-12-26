La notable “respuesta” de Haaland a dichos de Guardiola por el peso de los jugadores después de Navidad

El cuadro ciudadano se enfrentará este sábado al Nottingham Forest.

El jugador Erling Haaland “respondió” al técnico del Manchester City, Pep Guardiola, quien advirtió que los jugadores que llegaran “gorditos” después de las celebraciones de Navidad no serían incluidos en la plantilla para jugar ante el Nottingham Forest.

Y es que este lunes recién pasado, el DT dijo: “El 25 (de diciembre) voy a estar ahí controlando cuántos kilos suben. Llegan ‘gorditos’. Pueden comer en Navidad, pero quiero controlarlos, tengo que hacer la convocatoria para el día 27 contra el Nottingham Forest”.

“Imagina que un jugador que ahora está perfecto llega con tres kilos de más, se quedará en Manchester y no viajará a Nottingham, eso seguro”, comentó Guardiola.

Así, en sus redes sociales el noruego subió una fotografía con una báscula, mostrando su peso. “Todo bien”, señalaba en la descripción de la imagen.

Este sábado 27 de diciembre Manchester City se medirá ante el Nottingham Forest por la Premier League. El partido se disputará a partir de las 9:30 horas y será transmitido por el Plan Premium de Disney+.

Hasta el momento, el conjunto ciudadano se ubica en el segundo lugar con 37 puntos, por detrás del Arsenal, que suma 39 unidades.