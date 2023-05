Nicolás Jarry (54° de la ATP) coronó una semana de ensueño en el ATP 250 de Ginebra y venció en dos sets al búlgaro Grigor Dimitrov (33°), para quedarse con la corona del torneo que marca la última parada antes del segundo Grand Slam de la temporada: Roland Garros.

En un duelo que se extendió por una hora y 38 minutos, el número uno de Chile se lució con una actuación memorable para imponerse por 7-6 (1) y 6-1.

Tras la victoria, Jarry aseguró que ha sido un gran año y que se encuentra muy feliz por el trabajo realizado junto a su equipo y familia.

“Es muy especial ganar dos títulos este año, además que en este torneo ya perdí en la final en el pasado. Hoy hay muchos chilenos acá y estoy muy contento por ellos”, agregó.

Finalmente, Jarry alcanzó con este triunfo el mejor ránking de su carrera, al llegar al lugar 35° del ATP.

The moment @NicoJarry became the 2023 #GonetGenevaOpen champion! 👏@genevaopen pic.twitter.com/eKRardoaid

— ATP Tour (@atptour) May 27, 2023