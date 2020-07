VIDEO RELACIONADO – Material inédito muestra cómo jugaba Jorge Valdivia a los 10 años (01:25)

Nicolás Castillo, ex delantero de Universidad Católica, criticó duramente a José Pedro Fuenzalida, actual capitán del equipo, por unas declaraciones emitidas en DirecTV, en las que comparó al club de la franja con sus dos principales rivales en Chile.

“Colo Colo es el equipo más grande y popular del país y eso no lo digo yo, lo dicen la historia y los títulos. Después, según lo que yo creo, Católica es lejos la mejor institución y la U, para mí, en tema de barra, tiene la barra más grande del país y son cosas que uno opina y generan controversias”, señaló el ex Boca Juniors.

El atacante del América de México no tardó en reaccionar y a través de su Instagram afirmó: “El capitán tiene que tener la convicción de que defiende los colores más importantes”.

Luego, añadió: “No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas”.

“Por respeto al club y a su gente. Da igual con quien compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos”, finalizó.