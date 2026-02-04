Neven Ilic es el primer chileno elegido miembro de la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional

El compatriota y presidente de Panam Sports ocupará el cargo más importante logrado por un representante de Chile en este organismo.

En el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se están celebrando en Milán-Cortina d’Ampezzo, el Comité Olímpico Internacional anunció que Neven Ilic, presidente de Panam Sports, será nuevo miembro de la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI). Con esto, Ilic obtiene el cargo más importante logrado por un representante de Chile en este organismo.

La elección de Ilic, quien fue presidente del Comité Olímpico de Chile entre 2004 y 2017, tuvo lugar durante la celebración de la 145ª sesión del organismo llevada a cabo en Milán dos días antes del inicio de los JJ.OO. de invierno.

El nuevo miembro del COI, que también fue director de la Federación de Tenis de Chile entre 2000 y 2004, es miembro del COI desde el 2017, cuando presidió la organización que une a todos los comités olímpicos de América, Panam Sports.

Además del Ilic, también se suman a la Comisión Ejecutiva el belga Ingmar De Vos y el coreano Jae Youl Kim, mientras que el español Juan Antonio Samaranch fue escogido nuevamente como vicepresidente del COI por un segundo mandato de cuatro años.