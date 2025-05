“Ya no habla, lo alimentan por sonda”: Ítalo Traverso critica falta de homenaje “en vida” a Nelson Acosta y asegura que “ya pasó la vieja”

El expreparador físico de la selección chilena criticó la falta de reconocimiento al histórico entrenador que llevó a Chile al Mundial de Francia 1998 y que hoy enfrenta un grave deterioro de salud. "Había que hacerlo en vida, cuando estaba lúcido. Como lo han hecho con Carlos Caszely. Eso era, pero ya pasó la vieja”, afirmó.

Nelson Acosta, uno de los entrenadores más relevantes en la historia del fútbol chileno, atraviesa un complejo estado de salud a causa de un alzhéimer avanzado.

Alejado por completo de la vida pública, el técnico de origen uruguayo, quien está próximo a cumplir 81 años, ya no puede hablar ni responder a estímulos, según contó Ítalo Traverso, exmiembro de su cuerpo técnico en la Selección Chilena.

“Nelson ya no habla, no hace gestos. Le hacen el aseo, lo alimentan por sonda. No es lo que uno quisiera para cualquier ser humano”, relató Traverso en una entrevista con RedGol.

Traverso expresó además su descontento con el trato que el medio futbolístico ha dado a Acosta, y aseguró que el reconocimiento nunca llegó a tiempo.

“Yo creo que hubo un momento en que trataron de hacerle un reconocimiento, pero ya era tarde. Y si lo hacen ahora, ya no sirve. Había que hacerlo en vida, cuando estaba lúcido. Como lo han hecho con Carlos Caszely ahora. Eso era, pero ya pasó la vieja”, afirmó.

También recordó que, en una oportunidad, se entregaron credenciales simbólicas a exjugadores, pero que Acosta no fue incluido.

“Nelson es un ser humano y tenía sus fallas, se le iba la moto y se agarraba con los periodistas. Pero tenía grandes logros. Fue un tipo exitoso, eso nadie lo puede negar. Pasamos a octavos de final en el Mundial de Francia 98, con dos pesos, viajando en clase turista”, concluyó.