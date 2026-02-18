Natalia Duco afirma que se priorizarán eventos deportivos por sobre los conciertos en el Estadio Nacional

La futura ministra del Deporte sostuvo una reunión bilateral con el actual líder de la cartera, Jaime Pizarro, y se refirió a las tensiones que existen por el recinto de Ñuñoa. "Hay que ver cómo logramos un equlibrio", adelantó.

A solo tres semanas del cambio de mando, que se llevará a cabo el próximo 11 de marzo, los ministros salientes y entrantes están sosteniendo sus últimas reuniones bilaterales para coordinar las labores durante el gobierno de José Antonio Kast.

Una de esas reuniones fue entre el actual ministro del Deporte, Jaime Pizarro y Natalia Duco, quien lo sucederá como la autoridad en esta cartera. Tras este encuentro, la futura ministra tuvo palabras sobre el uso que se le dará al Estadio Nacional desde el 11 de marzo.

“Lo único que les puedo adelantar es que el deporte va a ir siempre por sobre las otras cosas. La prioridad del Parque Estadio Nacional es que sea el centro del deporte en Chile y eso no puede ser de otra manera”, señaló la exdeportista.

“Sé que es un tema conflictivo, hay que definir lo del Parque Estadio Nacional y todo lo que tiene que ver con los recitales. Es algo que vamos a determinar”, aseguró.

A esto, Duco agregó que: “Hay que ver cómo logramos un equilibrio, hay otros temas que no es llegar y pasar por arriba de eso. Por eso nos estamos informando”.

Con estas palabras, la futura ministra del Deporte, dejó en claro su postura respecto al uso que se le dará al principal recinto deportivo del país.