Musiala sufrió grave lesión tras chocar contra Donnarumma: Se fracturó el tobillo

Minutos antes del término del Mundial de Clubes, Jamal Musiala protagonizó un duro choque con Gianluigi Donnarumma, arquero del PSG, en medio del partido del Mundial de Clubes.

El jugador del Bayern Munich corrió para alcanzar un balón; sin embargo, se encontró de frente con el guardameta, quien también salió a buscar la pelota.

En las imágenes se ve que los compañeros de Musiala rodearon al jugador, quien sufrió una grave lesión en su tobillo izquierdo, mientras era atendido por personal médico. Además, Donnarumma se mostró visiblemente afectado tras la situación.

Advertencia: A continuación aparecerá una imagen sensible.

Jamal Musiala looks like he might have just suffered a very SERIOUS injury. 😔🤕🤯 pic.twitter.com/NhXVlf8qG3

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 5, 2025