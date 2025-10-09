Mundial Sub 20: ¿Qué partidos se juegan este miércoles y dónde verlos en vivo?

Los encuentros de esta jornada se jugarán todos en la Región de O’Higgins. Revisa los detalles.

Este jueves, el Mundial Sub 20 volverá a tomar el protagonismo de las tardes con una fecha que promete emociones fuertes y partidos decisivos.

Serán dos los encuentros programados para esta jornada, que se jugarán en dos regiones del país por los octavos de final del campeonato.

¿Qué partidos hay este jueves 9 de octubre?

16:30 horas – Estados Unidos vs. Italia (Estadio El Teniente de Rancagua, Región de O’Higgins)

Estados Unidos vs. Italia (Estadio El Teniente de Rancagua, Región de O’Higgins) 20:00 horas – Marruecos vs. Corea del Sur (Estadio El Teniente de Rancagua, Región de O’Higgins)

¿Dónde ver en VIVO los partidos de este jueves 9 de octubre?