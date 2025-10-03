Deportes mundial sub 20

Mundial Sub 20 en Chile: ¿Qué partidos hay este viernes 3 de octubre y dónde se pueden ver en vivo?

Por CNN Chile

03.10.2025 / 08:05

Las selecciones juveniles siguen en competencia y este viernes se disputarán duelos clave para avanzar, entre ellos el de Chile vs. Egipto.

Este viernes 3 de octubre el Mundial Sub 20 vuelve a encender las tardes en Chile, con una jornada que promete emociones intensas y partidos decisivos.

En esta jornada serán cuatro encuentros, los que se disputarán en dos regiones del país y estarán protagonizados por las selecciones de los grupos C y D.

¿Qué partidos hay este viernes 3 de octubre?

  • 17:00 horas – Panamá vs. Corea del Sur (Estadio Elías Figueroa, Región de Valparaíso)
  • 17:00 horas – Ucrania vs. Paraguay (Estadio Nacional, Región Metropolitana)
  • 20:00 horas – Egipto vs. Chile (Estadio Nacional, Región Metropolitana)
  • 20:00 horas – Nueva Zelandia vs. Japón (Estadio Elías Figueroa, Región de Valparaíso)

¿Dónde ver en VIVO los partidos de este viernes 3 de octubre?

  • Todos los encuentros serán transmitidos por Dsports DGO. En el caso del duelo entre Egipto y Chile, este también será transmitido por Chilevisión.

