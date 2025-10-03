Mundial Sub 20 en Chile: ¿Qué partidos hay este viernes 3 de octubre y dónde se pueden ver en vivo?

Las selecciones juveniles siguen en competencia y este viernes se disputarán duelos clave para avanzar, entre ellos el de Chile vs. Egipto.

Este viernes 3 de octubre el Mundial Sub 20 vuelve a encender las tardes en Chile, con una jornada que promete emociones intensas y partidos decisivos.

En esta jornada serán cuatro encuentros, los que se disputarán en dos regiones del país y estarán protagonizados por las selecciones de los grupos C y D.