Mundial Sub 20 en Chile: Más de 1.200 carabineros se desplegarán para cumplir servicios preventivos

La Copa Mundial será entre el 27 de septiembre y el 20 de octubre.

En el marco del Mundial Sub 20 que comenzará este sábado 27 de septiembre, Carabineros informó que más de 1.200 efectivos estarán desplegados para cumplir labores de orden y seguridad.

La general Claudia Carrasco, jefa de la Plana Mayor Especial Copa Mundial Sub 20, detalló que en coordinación con los ministerios de Seguridad y Deporte, junto a la Mesa de Seguridad, han planificado un “despliegue importante de hombres y mujeres carabineros, alumnos de los diferentes planteles educacionales de nuestra institución, que realizarán servicios preventivos en esta Copa Mundial Sub-20 FIFA 2025”.

Los funcionarios brindarán “seguridad en cada uno de los eventos que se realizarán en nuestro país, en las diferentes sedes locales, como en Talca, Rancagua, Valparaíso y la Región Metropolitana”.

“Este despliegue operativo consta de más de 1.200 carabineros de servicio de orden y seguridad, entregando un resguardo de seguridad al exterior de los centros deportivos y de los hoteles de concentración, los centros de entrenamiento”, añadió la general.

También acompañarán permanentemente a las diferentes delegaciones que están clasificadas, “entregando con esto y resguardando con ello un normal desarrollo para este torneo mundial, que tiene un alcance internacional, que convoca a 24 países clasificados”.

“Carabineros de Chile, quiere entregar a la ciudadanía la certeza que estaremos presentes en cada una de estas jornadas deportivas, entregando tranquilidad. Queremos que estos eventos sean en un ambiente de alegría, en un ambiente familiar, con seguridad y tranquilidad para cada uno de los asistentes. Ese es nuestro compromiso, estar presente con la comunidad y con nuestro país”.

La Roja Sub 20 conforma el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, jugando todos sus encuentros de la fase inicial en Ñuñoa. El duelo inaugural de los seleccionados nacionales serán contra Nueva Zelanda el 27 de septiembre a las 20:00 horas.

El evento tiene como sede Santiago, Talca, Rancagua y Valparaíso.