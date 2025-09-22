Entradas para el Mundial Sub 20 en Chile: Disponibilidad y dónde comprar tickets para los partidos

El torneo juvenil comenzará el 27 de septiembre en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca. Aunque el debut de La Roja ya agotó sus boletos, aún quedan tickets para otros duelos de la fase de grupos.

El Mundial Sub 20 de la FIFA arranca este sábado 27 de septiembre en Chile y tendrá como sedes el Estadio Nacional, el Elías Figueroa de Valparaíso, el Fiscal de Talca y El Teniente de Rancagua. Será el primer certamen planetario juvenil que el país organiza desde 1987.

La selección chilena dirigida por Nicolás Córdova integrará el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, jugando todos sus encuentros de la fase inicial en Ñuñoa. El duelo inaugural será Chile vs. Nueva Zelanda el 27 de septiembre a las 20:00 horas, precedido por Japón ante Egipto a las 17:00.

Los boletos para el debut de La Roja ya se agotaron, pero aún hay disponibilidad para los choques del 30 de septiembre frente a Japón y del 3 de octubre ante Egipto. Las entradas se venden a través de Ticketplus.cl, con valores desde $4.600 para adultos y $3.450 para niños y adultos mayores.

También hay tickets para los partidos que no incluyen a Chile en las distintas sedes. Santiago concentra el 84% de las entradas vendidas, mientras que Valparaíso alcanza un 7% y Rancagua y Talca, 4% cada uno. Para los duelos en regiones, la compra se realiza igualmente en la plataforma.

Los estadios han recibido mejoras significativas: camarines renovados, accesos ampliados, baños nuevos, zonas inclusivas para personas con Trastorno del Espectro Autista, pantallas gigantes y sistemas de iluminación de hasta 2.000 lux. El Estadio Nacional reducirá la altura de sus rejas y eliminará las púas superiores, mientras que Rancagua y Talca prescindirán de barreras y Valparaíso mantendrá algunas en las galerías.

El técnico Córdova remarcó que el objetivo no solo es competir, sino proyectar jugadores hacia la selección adulta. “Ha sido un proceso largo, con mucha planificación. Ojalá este Mundial permita que algunos futbolistas den ese salto”, afirmó.