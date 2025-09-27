Deportes mundial sub 20

Mundial Sub-20 Chile 2025: Todos los partidos, fechas y horarios del torneo juvenil

Por CNN Chile

27.09.2025 / 17:15

El torneo reunirá a 24 selecciones divididas en seis grupos y se extenderá hasta el 5 de octubre, con la “Rojita” buscando avanzar hasta la final.

El esperado Mundial Sub-20 arranca este sábado 27 de septiembre con el estreno de la selección chilena frente a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional, duelo que marcará el inicio oficial del torneo juvenil más importante del planeta.

La cita reunirá a 24 selecciones que competirán por la corona mundial en seis grupos:

  • Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto
  • Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá
  • Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España
  • Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina
  • Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica
  • Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria

El debut de la “Rojita” será en horario estelar, a las 20:00 horas, con la ilusión de comenzar con un triunfo que acerque al equipo a la clasificación a octavos de final. En la misma jornada se jugarán también Corea del Sur vs. Ucrania, Japón vs. Egipto y Paraguay vs. Panamá.

Partidos por día

Sábado 27 de septiembre

  • Corea del Sur vs. Ucrania – 17:00 hrs
  • Japón vs. Egipto – 17:00 hrs
  • Paraguay vs. Panamá – 20:00 hrs
  • Chile vs. Nueva Zelanda – 20:00 hrs

Domingo 28 de septiembre

  • Brasil vs. México – 20:00 hrs
  • Cuba vs. Argentina – 20:00 hrs

Lunes 29 de septiembre

  • Francia vs. Sudáfrica – 17:00 hrs
  • Noruega vs. Nigeria – 20:00 hrs
  • Colombia vs. Arabia Saudita – 20:00 hrs

Martes 30 de septiembre

  • Estados Unidos vs. Nueva Caledonia – 17:00 hrs
  • Panamá vs. Ucrania – 17:00 hrs
  • Egipto vs. Nueva Zelanda – 20:00 hrs
  • Chile vs. Japón – 20:00 hrs

Miércoles 1 de octubre

  • Corea del Sur vs. Paraguay – 17:00 hrs
  • España vs. México – 17:00 hrs
  • Italia vs. Cuba – 20:00 hrs
  • Brasil vs. Marruecos – 20:00 hrs

Jueves 2 de octubre

  • Argentina vs. Australia – 17:00 hrs
  • Estados Unidos vs. Francia – 17:00 hrs
  • Colombia vs. Noruega – 20:00 hrs
  • Sudáfrica vs. Nueva Caledonia – 20:00 hrs
  • Nigeria vs. Arabia Saudita – 20:00 hrs

Viernes 3 de octubre

  • Ucrania vs. Paraguay – 17:00 hrs
  • Panamá vs. Corea del Sur – 17:00 hrs
  • Egipto vs. Chile – 20:00 hrs
  • Nueva Zelanda vs. Japón – 20:00 hrs

Sábado 4 de octubre

  • México vs. Marruecos – 17:00 hrs
  • España vs. Brasil – 20:00 hrs
  • Argentina vs. Italia – 20:00 hrs
  • Australia vs. Cuba – 20:00 hrs

Domingo 5 de octubre

  • Sudáfrica vs. Estados Unidos – 17:00 hrs
  • Nueva Caledonia vs. Francia – 20:00 hrs
  • Arabia Saudita vs. Noruega – 20:00 hrs
  • Nigeria vs. Colombia – 20:00 hrs

