Mundial Sub-20 Chile 2025: Todos los partidos, fechas y horarios del torneo juvenil

El torneo reunirá a 24 selecciones divididas en seis grupos y se extenderá hasta el 5 de octubre, con la “Rojita” buscando avanzar hasta la final.

El esperado Mundial Sub-20 arranca este sábado 27 de septiembre con el estreno de la selección chilena frente a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional, duelo que marcará el inicio oficial del torneo juvenil más importante del planeta.

La cita reunirá a 24 selecciones que competirán por la corona mundial en seis grupos:

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España

Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria

El debut de la “Rojita” será en horario estelar, a las 20:00 horas, con la ilusión de comenzar con un triunfo que acerque al equipo a la clasificación a octavos de final. En la misma jornada se jugarán también Corea del Sur vs. Ucrania, Japón vs. Egipto y Paraguay vs. Panamá.

Partidos por día

Sábado 27 de septiembre

Corea del Sur vs. Ucrania – 17:00 hrs

Japón vs. Egipto – 17:00 hrs

Paraguay vs. Panamá – 20:00 hrs

Chile vs. Nueva Zelanda – 20:00 hrs

Domingo 28 de septiembre

Brasil vs. México – 20:00 hrs

Cuba vs. Argentina – 20:00 hrs

Lunes 29 de septiembre

Francia vs. Sudáfrica – 17:00 hrs

Noruega vs. Nigeria – 20:00 hrs

Colombia vs. Arabia Saudita – 20:00 hrs

Martes 30 de septiembre

Estados Unidos vs. Nueva Caledonia – 17:00 hrs

Panamá vs. Ucrania – 17:00 hrs

Egipto vs. Nueva Zelanda – 20:00 hrs

Chile vs. Japón – 20:00 hrs

Miércoles 1 de octubre

Corea del Sur vs. Paraguay – 17:00 hrs

España vs. México – 17:00 hrs

Italia vs. Cuba – 20:00 hrs

Brasil vs. Marruecos – 20:00 hrs

Jueves 2 de octubre

Argentina vs. Australia – 17:00 hrs

Estados Unidos vs. Francia – 17:00 hrs

Colombia vs. Noruega – 20:00 hrs

Sudáfrica vs. Nueva Caledonia – 20:00 hrs

Nigeria vs. Arabia Saudita – 20:00 hrs

Viernes 3 de octubre

Ucrania vs. Paraguay – 17:00 hrs

Panamá vs. Corea del Sur – 17:00 hrs

Egipto vs. Chile – 20:00 hrs

Nueva Zelanda vs. Japón – 20:00 hrs

Sábado 4 de octubre

México vs. Marruecos – 17:00 hrs

España vs. Brasil – 20:00 hrs

Argentina vs. Italia – 20:00 hrs

Australia vs. Cuba – 20:00 hrs

Domingo 5 de octubre