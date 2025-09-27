Mundial Sub-20 Chile 2025: Todos los partidos, fechas y horarios del torneo juvenil
Por CNN Chile
27.09.2025 / 17:15
El torneo reunirá a 24 selecciones divididas en seis grupos y se extenderá hasta el 5 de octubre, con la “Rojita” buscando avanzar hasta la final.
El esperado Mundial Sub-20 arranca este sábado 27 de septiembre con el estreno de la selección chilena frente a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional, duelo que marcará el inicio oficial del torneo juvenil más importante del planeta.
La cita reunirá a 24 selecciones que competirán por la corona mundial en seis grupos:
- Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto
- Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá
- Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España
- Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina
- Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica
- Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria
El debut de la “Rojita” será en horario estelar, a las 20:00 horas, con la ilusión de comenzar con un triunfo que acerque al equipo a la clasificación a octavos de final. En la misma jornada se jugarán también Corea del Sur vs. Ucrania, Japón vs. Egipto y Paraguay vs. Panamá.
Partidos por día
Sábado 27 de septiembre
- Corea del Sur vs. Ucrania – 17:00 hrs
- Japón vs. Egipto – 17:00 hrs
- Paraguay vs. Panamá – 20:00 hrs
- Chile vs. Nueva Zelanda – 20:00 hrs
Domingo 28 de septiembre
- Brasil vs. México – 20:00 hrs
- Cuba vs. Argentina – 20:00 hrs
Lunes 29 de septiembre
- Francia vs. Sudáfrica – 17:00 hrs
- Noruega vs. Nigeria – 20:00 hrs
- Colombia vs. Arabia Saudita – 20:00 hrs
Martes 30 de septiembre
- Estados Unidos vs. Nueva Caledonia – 17:00 hrs
- Panamá vs. Ucrania – 17:00 hrs
- Egipto vs. Nueva Zelanda – 20:00 hrs
- Chile vs. Japón – 20:00 hrs
Miércoles 1 de octubre
- Corea del Sur vs. Paraguay – 17:00 hrs
- España vs. México – 17:00 hrs
- Italia vs. Cuba – 20:00 hrs
- Brasil vs. Marruecos – 20:00 hrs
Jueves 2 de octubre
- Argentina vs. Australia – 17:00 hrs
- Estados Unidos vs. Francia – 17:00 hrs
- Colombia vs. Noruega – 20:00 hrs
- Sudáfrica vs. Nueva Caledonia – 20:00 hrs
- Nigeria vs. Arabia Saudita – 20:00 hrs
Viernes 3 de octubre
- Ucrania vs. Paraguay – 17:00 hrs
- Panamá vs. Corea del Sur – 17:00 hrs
- Egipto vs. Chile – 20:00 hrs
- Nueva Zelanda vs. Japón – 20:00 hrs
Sábado 4 de octubre
- México vs. Marruecos – 17:00 hrs
- España vs. Brasil – 20:00 hrs
- Argentina vs. Italia – 20:00 hrs
- Australia vs. Cuba – 20:00 hrs
Domingo 5 de octubre
- Sudáfrica vs. Estados Unidos – 17:00 hrs
- Nueva Caledonia vs. Francia – 20:00 hrs
- Arabia Saudita vs. Noruega – 20:00 hrs
- Nigeria vs. Colombia – 20:00 hrs