Mundial Sub 20: Así quedó el renovado Estadio Fiscal de Talca

El Mundial Sub 20 ya está a la vuelta de la esquina. Las autoridades ya están terminando con los detalles finales para el torneo y uno de ellos fue la renovación del Estadio Fiscal de Talca.

Los trabajos permitieron alcanzar el estándar de un estadio de categoría FIFA, y fueron ejecutados por el Instituto Nacional del Deporte (IND), que también renovó el Coliseo Central del Estadio Nacional de Santiago y el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. A ellos se suma el mejoramiento del Estadio El Teniente de Rancagua, administrado por Codelco.

Las obras de conservación y modificaciones en las instalaciones comenzaron el 25 de abril de este año y tuvieron una inversión de $4.151.875.772.

El Mundial Sub 20 se desarrollará entre el 27 de septiembre y el 20 de octubre en Santiago, Talca, Rancagua, Viña del Mar y Valparaíso.

El Estadio Fiscal de Talca ya está completamente renovado para recibir a la Copa Mundial FIFA Sub-20 Chile 2025 🏟️ Entre sus principales mejoras están el nuevo sembrado de la cancha principal, nuevos camarines, pintura e iluminación led, como también una sala multisensorial TEA. pic.twitter.com/i8kRoBiFx5 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) September 24, 2025

Entre las obras civiles, equipamiento deportivo y equipos en general se realizaron:

Mejoras en camarines con sus respectivos mobiliarios tales como bancas y lockers, tinas de crioterapia para recuperación de deportistas, superficies antideslizantes de tránsito de deportistas

entre camarines y campo de juego

Modificación de zonas mixtas para periodistas

Servicios higiénicos para público y deportistas

Mejoras en los flujos de accesos a cancha, tribunas preferenciales, equipos de comunicaciones y prensa

Mejora en mobiliario para equipos de prensa en sector bajo marquesina

Pintura en general del recinto, mantención de pintura por dentro y fuera de los recintos

Bancas móviles para equipos y cuerpo médico

Iluminación LED en campo de fútbol, con estándar internacional exigido por FIFA

También se implementó una sala multisensorial TEA para apoyar a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), para que puedan vivir la experiencia de asistir al estadio.

Junto con ello, se hicieron arreglos de la superficie de juego con una renovación del perfil de suelo completo, siembra, mejoramiento del sistema de bombas y aspersores para riego.

Las autoridades indicaron que, como obra complementaria, se renovó la pista atlética del estadio, por un monto de $931.000.000 -no vinculado a las obras del Mundial Sub 20- y que servirán en primera instancia para recibir la sede de los Juegos Binacionales Cristo Redentor.