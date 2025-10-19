Deportes mundial de qatar

Mundial Sub 17 de Qatar 2025: Estos son los jugadores convocados para jugar en La Roja

Por CNN Chile

19.10.2025 / 09:40

El torneo juvenil más importante de la categoría se jugará entre el 3 y el 27 de noviembre.

La Selección Chilena se prepara para el Mundial Sub 17 de Qatar 2025.

Es así que el técnico Sebastián Miranda hizo la convocatoria de los 21 jugadores que formarán parte de la cita mundialista, que se llevará a cabo entre el 3 y el 27 de noviembre.

La Roja sub 17 es parte del Grupo K, junto a Francia, Canadá y Uganda.

El debut del combinado nacional será ante Francia el 5 de noviembre. El partido será a las 12:45 horas en el Aspire Zone Complex de Doha.

El segundo encuentro será ante Uganda el 8 de noviembre, a las 9:30 horas.

Mientras que el enfrentamiento ante Canadá será el 11 de noviembre a las 9:30 horas.

Revisa la lista de convocados a continuación.

