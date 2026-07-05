Mundial 2026: Revisa los partidos de este domingo 5 de julio y sus horarios en Chile

(CNN Español) — Los octavos de final del Mundial 2026 empezaron con los triunfos de Marruecos y Francia, y este domingo hay otros cuatro equipos que quieren seguir la misma senda.
Mundial 2026: Partidos de este domingo 5 de julio
Brasil vs. Noruega en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey
4 p.m. de Miami y Chile.
1 p.m. de Los Ángeles.
2 p.m. de Ciudad de México.
3 p.m. de Bogotá.
5 p.m. de Buenos Aires.
10 p.m. de Madrid.
Será transmitido por DSports en DirecTV y en Chilevisión, además de las plataformas Amazon Prime Video y Paramount+.
Posibles formaciones
- Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.
- Noruega: Orjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard (c), Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland. DT: Stale Solbakken.
México vs. Inglaterra en el Estadio Ciudad de México
8 p.m. de Miami y Chile.
5 p.m. de Los Ángeles.
6 p.m. de Ciudad de México.
7 p.m. de Bogotá.
9 p.m. de Buenos Aires.
2 a.m. (ya lunes) de Madrid.
Será transmitido por DSports en DirecTV y por las plataformas Disney+, DAZN, Paramount+ y Amazon Prime Video.
Posibles formaciones
- México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.
- Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Marcus Rashford y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
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