Mundial 2026: Revisa los partidos de este domingo 5 de julio y sus horarios en Chile

(CNN Español) — Los octavos de final del Mundial 2026 empezaron con los triunfos de Marruecos y Francia, y este domingo hay otros cuatro equipos que quieren seguir la misma senda.

Mundial 2026: Partidos de este domingo 5 de julio

Brasil vs. Noruega en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey

4 p.m. de Miami y Chile.

1 p.m. de Los Ángeles.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

10 p.m. de Madrid.

Será transmitido por DSports en DirecTV y en Chilevisión, además de las plataformas Amazon Prime Video y Paramount+.

Posibles formaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti. Noruega: Orjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard (c), Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland. DT: Stale Solbakken.

México vs. Inglaterra en el Estadio Ciudad de México

8 p.m. de Miami y Chile.

5 p.m. de Los Ángeles.

6 p.m. de Ciudad de México.

7 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Buenos Aires.

2 a.m. (ya lunes) de Madrid.

Será transmitido por DSports en DirecTV y por las plataformas Disney+, DAZN, Paramount+ y Amazon Prime Video.

Posibles formaciones