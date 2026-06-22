Mundial 2026: Revisa los partidos de este 22 de junio y sus horarios en Chile

El Mundial 2026 continúa su curso este lunes 22 de junio en el marco de la fase de grupos, con partidos en los grupos J e I.

Para esta jornada hay programados cuatro encuentros, que comenzarán durante la tarde y terminarán

Los partidos del Mundial 2026 para este lunes 22 de junio

13.00 horas: Argentina vs Austria (Grupo J)

17.00 horas: Francia vs Irak (Grupo I)

20.00 horas: Noruega vs Senegal (Grupo I)

23.00 horas: Jordania vs Argelia (Grupo J)

Argentina abrirá la jornada junto a Austria

Los duelos comenzarán a las 13.00 horas este lunes, con Argentina y Austria abriendo la jornada. Será transmitido por Chilevisión y la plataforma de streaming Disney+.

Ambas selecciones ganaron sus primeros partidos, obteniendo valiosos tres puntos en el marco de la primera fecha. Ganar hoy podría asegurar su pase a la siguiente fase.

Mientras que a las 23.00 horas de Chile se medirán Jordania y Argelia, que buscarán sumar de a tres para tener chances de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

Será transmitido por la señal televisiva DSports y las plataformas de streaming DGO y Paramount+.

Los duelos del Grupo I

La jornada continuará con el encuentro entre Francia e Irak a partir de las 17.00 horas. Será transmitido por la señal televisiva DSports y las plataformas de streaming DGO y Paramount+.

Más tarde, desde las 20.00 horas, será el turno de Noruega vs Senegal. El equipo de Erling Haaland buscará la clasificación en este partido, para así no llegar con la presión al encuentro con Francia.

Estará disponible por Chilevisión y DSports.