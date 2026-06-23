Mundial 2026: Revisa los partidos de este martes 23 de junio y sus horarios en Chile

El Mundial 2026 continúa este martes 23 de junio con una nueva jornada de la fase de grupos.
La programación del día contempla cuatro partidos correspondientes a los grupos K y L, con selecciones como Portugal, Inglaterra, Colombia, Croacia y Ghana.
La acción comenzará a las 13:00 horas de Chile con el duelo entre Portugal y Uzbekistán, mientras que Colombia y República Democrática del Congo cerrarán la jornada durante la noche.
Los partidos del Mundial 2026 para este martes 23 de junio
- 13:00 horas: Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K.
- 16:00 horas: Inglaterra vs. Ghana – Grupo L.
- 19:00 horas: Panamá vs. Croacia – Grupo L.
- 22:00 horas: Colombia vs. República Democrática del Congo – Grupo K.
Portugal abre la jornada ante Uzbekistán
El primer partido del día será el cruce entre Portugal y Uzbekistán, válido por el Grupo K.
El equipo portugués buscará sumar puntos importantes en una zona que también integran Colombia y República Democrática del Congo.
Inglaterra y Ghana animan el Grupo L
Más tarde, Inglaterra enfrentará a Ghana en uno de los partidos destacados de la jornada.
El duelo corresponde al Grupo L, que también tendrá actividad con el encuentro entre Panamá y Croacia, programado para las 19:00 horas de Chile.
Colombia cierra el día ante República Democrática del Congo
El último partido de la jornada será el encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo, también por el Grupo K.
El duelo está programado para las 22:00 horas de Chile y cerrará la agenda mundialista de este martes.
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