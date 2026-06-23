Mundial 2026: Revisa los partidos de este martes 23 de junio y sus horarios en Chile

El Mundial 2026 continúa este martes 23 de junio con una nueva jornada de la fase de grupos.

La programación del día contempla cuatro partidos correspondientes a los grupos K y L, con selecciones como Portugal, Inglaterra, Colombia, Croacia y Ghana.

La acción comenzará a las 13:00 horas de Chile con el duelo entre Portugal y Uzbekistán, mientras que Colombia y República Democrática del Congo cerrarán la jornada durante la noche.

Los partidos del Mundial 2026 para este martes 23 de junio

13:00 horas: Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K.

Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K. 16:00 horas: Inglaterra vs. Ghana – Grupo L.

Inglaterra vs. Ghana – Grupo L. 19:00 horas: Panamá vs. Croacia – Grupo L.

Panamá vs. Croacia – Grupo L. 22:00 horas: Colombia vs. República Democrática del Congo – Grupo K.

Portugal abre la jornada ante Uzbekistán

El primer partido del día será el cruce entre Portugal y Uzbekistán, válido por el Grupo K.

El equipo portugués buscará sumar puntos importantes en una zona que también integran Colombia y República Democrática del Congo.

Inglaterra y Ghana animan el Grupo L

Más tarde, Inglaterra enfrentará a Ghana en uno de los partidos destacados de la jornada.

El duelo corresponde al Grupo L, que también tendrá actividad con el encuentro entre Panamá y Croacia, programado para las 19:00 horas de Chile.

Colombia cierra el día ante República Democrática del Congo

El último partido de la jornada será el encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo, también por el Grupo K.

El duelo está programado para las 22:00 horas de Chile y cerrará la agenda mundialista de este martes.