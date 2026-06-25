Mundial 2026: Revisa los partidos de este jueves 25 de junio y sus horarios en Chile

El Mundial 2026 continúa este jueves 25 de junio con una nueva jornada de la fase de grupos.

La programación contempla seis partidos, correspondientes a los grupos D, E y F, con encuentros simultáneos en cada zona.

La acción comenzará a las 16:00 horas de Chile con los duelos del Grupo E y terminará durante la noche con los partidos del Grupo D.

Los partidos del Mundial 2026 para este jueves 25 de junio

16:00 horas: Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E.

Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E. 16:00 horas: Ecuador vs. Alemania – Grupo E.

Ecuador vs. Alemania – Grupo E. 19:00 horas: Túnez vs. Países Bajos – Grupo F.

Túnez vs. Países Bajos – Grupo F. 19:00 horas: Japón vs. Suecia – Grupo F.

Japón vs. Suecia – Grupo F. 22:00 horas: Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D.

Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D. 22:00 horas: Paraguay vs. Australia – Grupo D.

Grupo E abre la jornada

Los primeros partidos del día serán los cruces entre Curazao y Costa de Marfil, además de Ecuador frente a Alemania.

Ambos encuentros se disputarán en simultáneo desde las 16:00 horas de Chile, en una zona donde Alemania llega como uno de los equipos más sólidos tras sus dos primeros partidos.

Japón y Países Bajos van por el Grupo F

A las 19:00 horas será el turno del Grupo F, con los duelos entre Túnez y Países Bajos, además de Japón ante Suecia.

Países Bajos y Japón llegan como protagonistas de la zona, mientras que Suecia buscará sumar para sostener sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Estados Unidos cierra el día ante Turquía

La jornada terminará con los partidos del Grupo D, programados para las 22:00 horas de Chile.

A esa hora, Turquía enfrentará a Estados Unidos, mientras que Paraguay jugará ante Australia.