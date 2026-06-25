Mundial 2026: Revisa los partidos de este jueves 25 de junio y sus horarios en Chile

El Mundial 2026 continúa este jueves 25 de junio con una nueva jornada de la fase de grupos.
La programación contempla seis partidos, correspondientes a los grupos D, E y F, con encuentros simultáneos en cada zona.
La acción comenzará a las 16:00 horas de Chile con los duelos del Grupo E y terminará durante la noche con los partidos del Grupo D.
Los partidos del Mundial 2026 para este jueves 25 de junio
- 16:00 horas: Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E.
- 16:00 horas: Ecuador vs. Alemania – Grupo E.
- 19:00 horas: Túnez vs. Países Bajos – Grupo F.
- 19:00 horas: Japón vs. Suecia – Grupo F.
- 22:00 horas: Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D.
- 22:00 horas: Paraguay vs. Australia – Grupo D.
Grupo E abre la jornada
Los primeros partidos del día serán los cruces entre Curazao y Costa de Marfil, además de Ecuador frente a Alemania.
Ambos encuentros se disputarán en simultáneo desde las 16:00 horas de Chile, en una zona donde Alemania llega como uno de los equipos más sólidos tras sus dos primeros partidos.
Japón y Países Bajos van por el Grupo F
A las 19:00 horas será el turno del Grupo F, con los duelos entre Túnez y Países Bajos, además de Japón ante Suecia.
Países Bajos y Japón llegan como protagonistas de la zona, mientras que Suecia buscará sumar para sostener sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.
Estados Unidos cierra el día ante Turquía
La jornada terminará con los partidos del Grupo D, programados para las 22:00 horas de Chile.
A esa hora, Turquía enfrentará a Estados Unidos, mientras que Paraguay jugará ante Australia.
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