Mundial 2026: Revisa los partidos de hoy miércoles 1 de julio y sus horarios en Chile

El Mundial 2026 continúa este miércoles 1 de julio con una nueva jornada de la ronda de 32.

La programación contempla tres partidos de eliminación directa, con selecciones como Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos como protagonistas del día.

Al tratarse de cruces de fase eliminatoria, los ganadores avanzarán a octavos de final, mientras que los perdedores quedarán fuera de la Copa del Mundo.

Partidos del Mundial 2026 para hoy miércoles 1 de julio

12:00 horas: Inglaterra vs. República Democrática del Congo – Estadio Atlanta.

Inglaterra vs. República Democrática del Congo – Estadio Atlanta. 16:00 horas: Bélgica vs. Senegal – Estadio Seattle.

Bélgica vs. Senegal – Estadio Seattle. 20:00 horas: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – Estadio San Francisco Bay Area.

Inglaterra abre la jornada ante RD Congo

El primer partido del día será el cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo, programado para las 12:00 horas de Chile.

El encuentro se disputará en el Estadio Atlanta, también conocido como Mercedes-Benz Stadium.

Inglaterra llega como favorita al duelo, mientras que RD Congo buscará sorprender y meterse entre los 16 mejores del torneo.

El ganador de este partido enfrentará en octavos de final a México, que eliminó a Ecuador en la ronda de 32.

Bélgica enfrenta a Senegal

Más tarde, a las 16:00 horas de Chile, Bélgica se medirá ante Senegal en el Estadio Seattle.

El partido asoma como uno de los cruces más parejos de la jornada, con una selección belga que buscará imponer su jerarquía ante un combinado senegalés de alta intensidad física.

Según la programación de Chilevisión, este encuentro será transmitido por señal abierta desde las 15:00 horas.

Estados Unidos cierra la jornada ante Bosnia y Herzegovina

La jornada terminará a las 20:00 horas de Chile con el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

El encuentro se jugará en el Estadio San Francisco Bay Area, también conocido como Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

Estados Unidos buscará aprovechar su condición de anfitrión para avanzar de ronda, mientras que Bosnia y Herzegovina intentará dar el golpe ante uno de los locales del Mundial.

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en Chile?

Para esta jornada, Chilevisión confirmó la transmisión del partido entre Bélgica y Senegal.

El resto de los encuentros podrá seguirse según la programación de las señales oficiales del torneo, por lo que se recomienda revisar la cartelera de DSports, DGO y las plataformas correspondientes antes del inicio de cada partido.

La ronda de 32 sigue tomando forma

Los partidos de este miércoles llegan después de una jornada en la que Noruega, Francia y México consiguieron avanzar a octavos de final.

Con esos resultados, ya quedaron confirmados algunos cruces de la siguiente fase, como Brasil vs. Noruega y Paraguay vs. Francia, mientras México espera rival entre Inglaterra y RD Congo.