Mundial 2026 hoy: Revisa los partidos de este martes 16 de junio y sus horarios en Chile

El Mundial 2026 continúa este martes 16 de junio con una nueva jornada de la fase de grupos, marcada por el debut de selecciones importantes como Francia y Argentina.

La programación contempla tres partidos durante el día, con actividad en los grupos I y J, en horarios de tarde y noche para Chile.

Los partidos del Mundial 2026 para hoy martes 16 de junio

15:00 horas: Francia vs. Senegal – Grupo I.

Francia vs. Senegal – Grupo I. 18:00 horas: Irak vs. Noruega – Grupo I.

Irak vs. Noruega – Grupo I. 21:00 horas: Argentina vs. Argelia – Grupo J.

Francia y Senegal abren el Grupo I

La jornada comenzará con el duelo entre Francia y Senegal, uno de los partidos más atractivos del día por tratarse de dos selecciones con presencia mundialista reciente y jugadores de alto nivel internacional.

Más tarde, también por el Grupo I, Irak enfrentará a Noruega, en un encuentro clave para ambas selecciones en su objetivo de comenzar con puntos en una zona competitiva.

Argentina debuta ante Argelia

El cierre de la jornada estará a cargo de Argentina, que enfrentará a Argelia a las 21:00 horas de Chile por el Grupo J.

La Albiceleste llega como una de las selecciones más esperadas del torneo y buscará iniciar con un triunfo su camino en la fase de grupos.