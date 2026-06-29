Mundial 2026: Revisa los partidos de hoy lunes 29 de junio y dónde verlos en Chile

El Mundial 2026 continúa este lunes 29 de junio con una nueva jornada de la fase eliminatoria.

Luego del inicio de los dieciseisavos de final, la programación de hoy contempla tres partidos de eliminación directa, con selecciones históricas como Brasil, Alemania y Países Bajos como protagonistas.

La jornada comenzará a las 13:00 horas de Chile y se extenderá hasta la noche, con el duelo entre Países Bajos y Marruecos como cierre del día.

Partidos del Mundial 2026 para hoy lunes 29 de junio

13:00 horas: Brasil vs. Japón – Estadio NRG, Houston.

Brasil vs. Japón – Estadio NRG, Houston. 16:30 horas: Alemania vs. Paraguay – Gillette Stadium, Boston.

Alemania vs. Paraguay – Gillette Stadium, Boston. 21:00 horas: Países Bajos vs. Marruecos – Estadio BBVA, Monterrey.

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en Chile?

Los tres encuentros de este lunes serán transmitidos en Chile por Chilevisión en televisión abierta.

Además, los partidos podrán verse por DSports en televisión de pago.

En streaming, la jornada estará disponible a través de DGO y Paramount+.

Brasil abre la jornada ante Japón

El primer partido del día será el cruce entre Brasil y Japón, programado para las 13:00 horas de Chile.

La selección brasileña llega a la fase eliminatoria como una de las candidatas habituales del torneo, mientras que Japón buscará dar uno de los golpes de la ronda frente a una potencia mundial.

Alemania enfrenta a Paraguay

Más tarde, a las 16:30 horas, Alemania se medirá ante Paraguay en Boston.

El duelo será clave para ambas selecciones, ya que el ganador avanzará a los octavos de final y mantendrá vivo su camino en la Copa del Mundo.

Países Bajos y Marruecos cierran el día

La jornada terminará a las 21:00 horas de Chile con el partido entre Países Bajos y Marruecos en Monterrey.

El encuentro aparece como uno de los más atractivos de la ronda, con dos selecciones que llegan a la fase eliminatoria con aspiraciones de avanzar y meterse entre los 16 mejores del torneo.