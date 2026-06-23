Mundial 2026: Así podrían quedar los cruces de 16avos de final

(CNN Español) — Apenas estamos promediando la segunda fecha de la fase de grupos, pero ya tenemos a seis equipos clasificados a los dieciseisavos de final (México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia y Noruega), una instancia completamente nueva en el Mundial de la FIFA.

Y si bien todavía hay mucho camino por recorrer en esta primera etapa del torneo y la pelea promete ser gol a gol en la próxima semana, no pudimos resistirnos a la idea de pensar en cómo estarían quedando hoy los cruces.

Cruces de 16avos de final

Para establecer el siguiente sistema de partidos mano a mano, se utilizaron los resultados hasta el Argelia 2-1 Jordania de este lunes. Clasificarían los primeros y los segundos de todas las zonas y los ocho mejores terceros.

Para conocer las llaves destinadas a cada tercero, se usó el sistema de probabilidades de la FIFA. Hay 495 en total, y la número 247 del listado es la que correspondería a la tabla de terceros actual. Entonces, los cruces quedarían así:

Parte alta del cuadro:

Alemania vs. Escocia

Francia vs. Suecia

Corea del Sur vs. Suiza

Países Bajos vs. Marruecos

RD Congo vs. Ghana

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Argelia

Egipto vs. República Checa

Parte baja del cuadro:

Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Noruega

México vs. Cabo Verde

Inglaterra vs. Portugal

Argentina vs. Uruguay

Australia vs. Irán

Canadá vs. Bélgica

Colombia vs. Paraguay

Por supuesto, todo esto podría cambiar con un gol.

A algunos grupos aún les faltan dos fechas por jugar, por lo que no hay ningún cruce confirmado hasta ahora.

Las únicas certezas son las clasificaciones de México, Alemania, Estados Unidos y Argentina como líderes de sus grupos.