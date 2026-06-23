Mundial 2026: Así podrían quedar los cruces de 16avos de final

(CNN Español) — Apenas estamos promediando la segunda fecha de la fase de grupos, pero ya tenemos a seis equipos clasificados a los dieciseisavos de final (México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia y Noruega), una instancia completamente nueva en el Mundial de la FIFA.
Y si bien todavía hay mucho camino por recorrer en esta primera etapa del torneo y la pelea promete ser gol a gol en la próxima semana, no pudimos resistirnos a la idea de pensar en cómo estarían quedando hoy los cruces.
Cruces de 16avos de final
Para establecer el siguiente sistema de partidos mano a mano, se utilizaron los resultados hasta el Argelia 2-1 Jordania de este lunes. Clasificarían los primeros y los segundos de todas las zonas y los ocho mejores terceros.
Para conocer las llaves destinadas a cada tercero, se usó el sistema de probabilidades de la FIFA. Hay 495 en total, y la número 247 del listado es la que correspondería a la tabla de terceros actual. Entonces, los cruces quedarían así:
Parte alta del cuadro:
- Alemania vs. Escocia
- Francia vs. Suecia
- Corea del Sur vs. Suiza
- Países Bajos vs. Marruecos
- RD Congo vs. Ghana
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Argelia
- Egipto vs. República Checa
Parte baja del cuadro:
- Brasil vs. Japón
- Costa de Marfil vs. Noruega
- México vs. Cabo Verde
- Inglaterra vs. Portugal
- Argentina vs. Uruguay
- Australia vs. Irán
- Canadá vs. Bélgica
- Colombia vs. Paraguay
Por supuesto, todo esto podría cambiar con un gol.
A algunos grupos aún les faltan dos fechas por jugar, por lo que no hay ningún cruce confirmado hasta ahora.
Las únicas certezas son las clasificaciones de México, Alemania, Estados Unidos y Argentina como líderes de sus grupos.
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