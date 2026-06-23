Radio CNN

Mundial 2026: Así podrían quedar los cruces de 16avos de final

Por
Así se ve el cuadro de playoffs para el Mundial 2026. FIFA.com

(CNN Español) — Apenas estamos promediando la segunda fecha de la fase de grupos, pero ya tenemos a seis equipos clasificados a los dieciseisavos de final (México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia y Noruega), una instancia completamente nueva en el Mundial de la FIFA.

Y si bien todavía hay mucho camino por recorrer en esta primera etapa del torneo y la pelea promete ser gol a gol en la próxima semana, no pudimos resistirnos a la idea de pensar en cómo estarían quedando hoy los cruces.

Cruces de 16avos de final

Para establecer el siguiente sistema de partidos mano a mano, se utilizaron los resultados hasta el Argelia 2-1 Jordania de este lunes. Clasificarían los primeros y los segundos de todas las zonas y los ocho mejores terceros.

Para conocer las llaves destinadas a cada tercero, se usó el sistema de probabilidades de la FIFA. Hay 495 en total, y la número 247 del listado es la que correspondería a la tabla de terceros actual. Entonces, los cruces quedarían así:

Parte alta del cuadro:

  • Alemania vs. Escocia
  • Francia vs. Suecia
  • Corea del Sur vs. Suiza
  • Países Bajos vs. Marruecos
  • RD Congo vs. Ghana
  • España vs. Austria
  • Estados Unidos vs. Argelia
  • Egipto vs. República Checa

Parte baja del cuadro:

  • Brasil vs. Japón
  • Costa de Marfil vs. Noruega
  • México vs. Cabo Verde
  • Inglaterra vs. Portugal
  • Argentina vs. Uruguay
  • Australia vs. Irán
  • Canadá vs. Bélgica
  • Colombia vs. Paraguay

Por supuesto, todo esto podría cambiar con un gol.

A algunos grupos aún les faltan dos fechas por jugar, por lo que no hay ningún cruce confirmado hasta ahora.

Las únicas certezas son las clasificaciones de México, Alemania, Estados Unidos y Argentina como líderes de sus grupos.

Lo más leído

Lee también