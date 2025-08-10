Luto en el boxeo mundial: Dos japoneses fallecen tras sufrir hematomas cerebrales en el mismo evento

Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa, ambos de 28 años, fallecieron por hematomas subdurales sufridos en combates distintos de la misma noche. La tragedia ocurrió en el Korakuen Hall de Tokio durante un evento de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico.

(AP) —Dos boxeadores japoneses fallecieron por lesiones cerebrales sufridas en combates separados de la misma cartelera en el Korakuen Hall de Tokio.

Shigetoshi Kotari, de 28 años, se desplomó poco después de completar un empate a 12 asaltos contra el campeón de peso ligero junior de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico, Yamato Hata, el 2 de agosto.

Se sometió a una cirugía cerebral de emergencia por un hematoma subdural (una afección en la que la sangre se acumula entre el cerebro y el cráneo), pero falleció el viernes.

“Descansa en paz, Shigetoshi Kotari”, escribió la Organización Mundial de Boxeo en redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by The World Boxing Association (@wbaboxingofficial)

“El mundo del boxeo lamenta el trágico fallecimiento del boxeador japonés Shigetoshi Kotari, quien falleció a causa de las lesiones sufridas durante su pelea por el título el 2 de agosto.

Lee también: Diogo Jota, presente en la Community Shield: Liverpool le rindió un emotivo tributo

“Un guerrero en el ring. Un luchador de espíritu. Se fue demasiado pronto. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, su equipo y toda la comunidad boxística japonesa”.

El sábado, su compatriota de 28 años, Hiromasa Urakawa, falleció tras sufrir la misma lesión durante una derrota por nocaut ante Yoji Saito. Se le había practicado una craneotomía para intentar salvarle la vida.

“Esta desgarradora noticia llega pocos días después del fallecimiento de Shigetoshi Kotari, quien falleció a causa de las lesiones sufridas en su pelea en la misma cartelera”, informó la OMB en otra publicación en redes sociales el sábado.

View this post on Instagram A post shared by The World Boxing Association (@wbaboxingofficial)

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y a la comunidad boxística japonesa en estos momentos tan difíciles”.

En respuesta, la Comisión Japonesa de Boxeo anunció que todos los combates por el título de la OPBF se reducirán de 12 asaltos a 10.

A principios de este año, el boxeador irlandés John Cooney murió una semana después de ser ingresado en cuidados intensivos tras su derrota por el título superpluma celta ante Nathan Howells en Belfast.