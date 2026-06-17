Muere “el gringo” Hans Marwitz, histórica voz del relato deportivo chileno

El mundo del periodismo deportivo chileno está de luto tras conocerse la muerte del histórico relator Hans Marwitz, reconocido por su extensa trayectoria en radio y televisión.

Conocido popularmente como “El Gringo”, Marwitz fue una de las voces más recordadas del relato futbolístico en Chile y participó en transmisiones de grandes eventos deportivos, incluidas Copas América y Mundiales.

Hans Marwitz inició su carrera como relator a los 19 años, en 1960, cuando debutó en Radio Corporación al reemplazar de emergencia a Raúl Prado Cavada.

Desde entonces, desarrolló una extensa trayectoria radial y fue parte de espacios como Más Deporte, en Radio Nacional de Chile, además de pasos por Radio Cooperativa y Radio BioBio.

Su estilo y sello narrativo lo convirtieron en una figura reconocible para distintas generaciones de hinchas, especialmente durante las transmisiones de fútbol nacional e internacional.

Su llegada a la televisión

En 1989, Marwitz se incorporó al área deportiva de Canal 13, donde su voz alcanzó mayor masividad.

En esa etapa participó en importantes coberturas internacionales y compartió transmisiones con figuras como Alberto “Tito” Fouillioux y Néstor Isella.

En una conversación con Aldo Schiappacasse en Los Tenores Puertas Adentro, en 2020, recordó parte de esa experiencia mundialista.

“Con Tito Fouillioux mayoritariamente me tocó trabajar, estuvimos en tres mundiales y con Néstor Isella, gran compañero, un tipazo, gran jugador primero y después ya nos fuimos conociendo”, señaló en esa ocasión.