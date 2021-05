Diversos rumores se han generado en los últimos días respecto a la realización de la Copa América de junio, la cual en principio se va a desarrollar en Argentina y Colombia.

Si bien desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha reiterado que el torneo no se va a suspender, varias autoridades de los países organizadores han dicho que no estarían en condiciones de llevar a cabo un campeonato de tal magnitud.

La crisis social en Colombia y las complicaciones que tienen en Argentina con la segunda ola de coronavirus provocarían que un país -o incluso dos- decline realizar el evento.

En ese sentido, se especula que la Conmebol tendría un “Plan B” para la competencia, y que sería cambiar la sede a Paraguay o Chile, dependiendo de la capacidad organizativa de cada nación.

Sobre esta situación, el ministro del Interior Rodrigo Delgado afirmó que “en estos últimos meses de pandemia se han realizado una serie de iniciativas deportivas en el país, como clasificatorias para las olimpiadas, con las burbujas y medidas sanitarias correspondientes y no son solamente en el fútbol”.

“Creo que si se toma la decisión tiene que primar un criterio de que Chile no tiene que tener (ningún) gasto al respecto, Chile no puede invertir nada porque no estamos en condiciones de tener ese debate. Tras cartón, hay que ver si la infraestructura deportiva lo permite y lo tercero es que se cumplan todas las medidas. Si se cumplen las medidas, y Chile es una alternativa, podemos evaluar”, comentó Delgado.

La Copa América va a comenzar el próximo 13 de junio con el partido inaugural entre Argentina y Chile, partido que hasta el momento se seguiría jugando en territorio trasandino.