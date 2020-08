(CNN Español) – En estos tiempos sin precedentes para los deportes en Estados Unidos, los jugadores y propietarios de la NBA encontraron un rostro familiar como intermediario: Michael Jordan.

Jordan, que es el único propietario mayoritario negro de la liga, también se desempeña como presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la NBA y tras la noticia de que los tres partidos de playoffs del jueves se pospusieron, la liga anunció que habría una reunión entre los jugadores y la gerencia para discutir cómo proceder.

Fue en esa reunión que Jordan, exjugador y actual propietario de los Charlotte Hornets, se convirtió en el principal mediador entre las dos partes, según ESPN.

Adrian Wojnarowski, de la filial norteamericana de la cadena deportiva, ha informado los pormenores con la decisión de los jugadores de la NBA para regresar a la postemporada.

El aplazamiento de los juegos de playoffs del jueves se produjo después de que los jugadores de los Milwaukee Bucks decidieran no jugar contra el Orlando Magic el miércoles, tras el tiroteo a Jacob Blake.

Otros tres juegos fueron suspendidos ese mismo miércoles, así como encuentros previstos de otros deportes en Estados Unidos, pero la liga dice que espera poder “reanudar los juegos el viernes o el sábado”.

Mientras tanto, la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, quien encabeza una campaña multimillonaria para reclutar trabajadores electorales en los distritos negros antes de las elecciones de noviembre, continuó pidiendo la participación en las elecciones a través de Twitter.

“¡El cambio no ocurre con solo hablar! ¡Ocurre con la acción y debe ocurrir AHORA! Para mis niños de @IPROMISESchool, los niños y las comunidades de todo el país, está en NOSOTROS hacer la diferencia. Juntos. Por eso tu voto es @morethanavote (más que un voto)”, escribió.

