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Michael Clark presenta su renuncia a la presidencia de Universidad de Chile

Por CNN Chile

23.04.2026 / 12:18

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El director y presidente del club azul también abordó la construcción de un estadio para la U.

El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, anunció su renuncia al cargo.

A través de una carta dirigida a los hinchas azules, abordó su paso por el conjunto laico desde su llegada a la presidencia en 2021, en un “momento muy complejo para el mundo y para nuestra institución”.

En el escrito también recordó los éxitos deportivos de la U femenina y los logros de la parte masculina, como las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Con todo, Clark expresó que “esta maravillosa experiencia que he tenido desde la Presidencia del Club termina hoy. Junto con la firma de esta carta, he comunicado mi renuncia al cargo de Presidente y Director de Azul Azul S.A.”.

De todos modos, dejó la puerta abierta para uno de los anhelos de la hinchada azul, la construcción de un estadio para la U.

“Vemos con mucho orgullo que el ‘Bono Bulla’ y nuestro Club lograron clasificación A+ por la prestigiosa agencia de clasificación de riesgo Humphreys. Aparte de ser el instrumento de este tipo mejor calificado dentro de la industria del fútbol, constituye un enorme mérito dentro del mercado financiero y es un reconocimiento objetivo a la gestión seria y confiable del club Además, sienta las bases para poder financiar la futura construcción de nuestro estadio”, dijo.

Y añadió: “En la despedida quiero decirles que nada en la U es fácil, todo cuesta. Y puede que sea eso mismo lo que hace que todo lo bueno se disfrute aún más y sea más lindo. No tengo dudas de que, bajo la hoja de ruta que hemos escrito junto con el Directorio, los éxitos deportivos no tardarán en ser permanentes y pronto podrá ser anunciado el gran anhelo por el que hemos trabajado arduamente: tener un coliseo deportivo que nos permita contar con él de manera permanente”.

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