Michael Clark responde a su petición de renuncia: “Cuando piense que le hago mal a la U, daré un paso al costado”

El presidente de Azul Azul reconoció que el directorio le pidió dejar el cargo tras la sanción de la CMF, pero afirmó que seguirá mientras considere que su labor beneficia al club. También defendió su gestión y adelantó acciones legales para revertir la multa.

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, se refirió a su continuidad en Universidad de Chile luego de que el directorio le solicitara formalmente la renuncia durante esta semana. La petición llegó tras la sanción de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que lo multó con $2.500 millones e inhabilitó para ejercer cargos de gerencia.

Clark confirmó que presentó un recurso de apelación ante la CMF y que también recurrirá a la justicia para revertir la resolución. Además, aseguró que no tiene intención de dejar la presidencia por ahora.

Tras el triunfo de Universidad de Chile por 3-2 ante Deportes Iquique en la última fecha del torneo, el dirigente explicó a los hinchas que el debate sobre su salida está abierto.

“La reunión, como ya ha salido, ellos solicitaron la renuncia y eso es un tema que tengo que ponderar. Lo he dicho, cuando piense que le hago un mal a la U daré un paso al costado”, señaló.

Defensa de su gestión en el club

El presidente de Azul Azul afirmó que su administración ha permitido que la U recupere estabilidad institucional y competitiva.

“Hoy es un club distinto. La U es solvente financieramente, un club fuerte que pagó sus deudas y que volvió a ser competitivo, que volvió al plano internacional. Con eso estoy orgulloso”, expresó.

Por ahora, Clark se mantiene al mando de la sociedad anónima y el directorio deberá evaluar los próximos pasos mientras avanza el proceso de apelación ante la CMF.